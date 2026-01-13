El Govern ratifica els seus representants en l'empresa mixta de Rodalies

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha confirmat els noms de les persones que seran presents al consell d'administració de la nova empresa Rodalies de Catalunya encarregats de representar la Generalitat, "amb l'objectiu de garantir la seva participació en la governança" de la companyia mixta que gestionarà la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Així ho ha informat el Govern aquest dimarts en un comunicat posterior al Consell Executiu que confirma la informació anunciada dilluns en la presentació pública de la companyia, i que situa Sílvia Paneque a la presidència del consell en qualitat de consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
Juntament amb Paneque, també representaran el Govern el fins ara director general de la xarxa del Metro de Barcelona, Òscar Playà, com a conseller delegat de Rodalies Catalunya; el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias; l'exsecretari de mobilitat, Marc Sanglas --com a representant d'ERC--, i l'exdirectiva de Renfe, Teresa Torres.