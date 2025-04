El Govern ratifica aixecar les limitacions d'aigua als 202 municipis del Ter-Llobregat

Es redueix el funcionament de les dessalinitzadores del 100% al 90%

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Comitè Interdepartamental de Sequera (CIS), ha ratificat aquest dimarts aixecar les limitacions d'aigua per sequera als 202 municipis que depenen dels embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, ja que passaran de l'escenari d'alerta a prelaerta.

Ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, i aquests canvis seran vigents a finals d'aquesta setmana, quan es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Aquesta decisió s'ha pres arran de la millora dels indicadors, tenint en compte que els embassaments del Ter-Llobregat se situen al 64,5% de la seva capacitat, amb 394 hectòmetres cúbics d'aigua, la qual cosa suposa més del doble que fa un mes.

Paneque ha detallat que, després d'aquesta decisió, hi haurà 493 municipis que estaran "sense cap mena de restricció ni en l'ús ambiental, ni en l'ús del risc", tot i que assenyala que alguns sí que hauran de continuar traslladant les seves dades de consum.

A més a més, ha destacat que el comportament dels catalans i dels ajuntaments davant els mesos de sequera ha estat "absolutament exemplar", i remarca que, malgrat aquesta millora dels embassaments, el Govern treballarà per mantenir les infraestructures i inversions previstes per arribar als 31 hectòmetres cúbics d'aigua generada.

També s'ha aprovat que l'aqüífer del Baix Ter torni a l'escenari de normalitat i l'aqüífer del Fluvià Muga passarà de l'excepcionalitat a l'alerta.

DESSALINITZADORES

D'altra banda, Paneque ha avançat que es rebaixa el funcionament de les dessalinitzadores del 100% al 90% per continuar produint aigua dessalada "però no amb un 100% com hi havia hagut fins ara", davant la millora de la situació de sequera.

Ha insistit que es continuarà amb la producció d'aigua dessalada "no només per intentar mantenir aquests nivells d'aigua embassada el màxim temps possible, sinó perquè també és un recurs que va molt bé per a la regeneració d'alguns aqüífers que havien quedat molt castigats".