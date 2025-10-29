El Govern radiografiarà 300 arbres monumentals per conèixer-ne l'estat de salut

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, conjuntament amb el CREAF, radiografiarà els 300 arbres monumentals que té identificats a Catalunya per conèixer-ne l'estat de salut --de moment ja se n'han analitzat uns 80--, informa en un comunicat aquest dimecres.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa, que fa tres anys que està en marxa, és "valorar aquest patrimoni natural i disposar de dades concretes per monitorar-ne l'estat de salut i la biodiversitat associada".
"Molts cops pensem en els arbres centenaris com un referent del pas del temps sobre un determinat territori i oblidem que un arbre monumental també funciona com a ecosistema", ha subratllat.