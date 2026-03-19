El Govern publica la tercera convocatòria d'ajuts del tiquet rural amb 3 milions

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha publicat la tercera convocatòria d'ajuts del tiquet rural amb un import de 3 milions d'euros, una iniciativa destinada a fomentar estratègies de desenvolupament al món rural, informa aquest dijous en un comunicat.
L'objectiu passa per facilitar la creació i el relleu de microempreses no agràries que generin activitat econòmica local, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i creació d'ocupació.
Els ajuts, finançats en un 43% pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (Feader), es poden sol·licitar durant un mes després d'aquest dijous, coincidint amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i compten amb un import màxim de 35.000 euros, que s'abonaran abans d'iniciar o en paral·lel a l'activitat.
Es gestionaran a través de la metodologia europea Leader, que facilita que les comunitats rurals puguin dissenyar i gestionar les seves pròpies estratègies de desenvolupament, i per a la qual cosa el Departament d'Agricultura ha seleccionat 11 grups en diversos àmbits territorials.
La convocatòria s'uneix a les altres dues ja executades pel Departament, amb més de 150 projectes certificats i ajuts per un total de 3,5 milions d'euros.