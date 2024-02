Govern i PSC arriben a un acord de Pressupostos per 2024 que encarrila l'aprovació dels comptes

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern i el PSC han arribat a un acord per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per 2024, que encara no compten amb els suports suficients, doncs republicans i socialistes no arriben a la majoria absoluta de 68 diputats al Parlament.

Segons han informat el Govern i PSC, la signatura de l'acord serà aquest dimarts a les 16 hores al Palau de la Generalitat.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja va afirmar el dissabte que estaven en "converses avançades" amb el Govern pels comptes després de donar per complit el paquet essencial de peticions dels socialistes dels Pressupostos de 2023.