El Govern prorroga el servei de monitors per als alumnes amb necessitats per 29,2 milions

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts la pròrroga del servei de monitors per als alumnes amb necessitats educatives especials per un import de 29.289.749 euros, amb la qual autoritza la Conselleria d'Educació a prorrogar la contractació d'aquest servei per al curs vinent.

La dotació s'adreça als alumnes que cursen segon cicle d'infantil i l'etapa educativa obligatòria als centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2023-2024 i s'ha aprovat en dues anualitats, amb càrrecs a pressupostos d'exercicis futurs del departament, ha informat el Govern.

D'aquesta manera, de setembre a desembre del 2023 hi destinaran 11.715.899 euros i de gener a juny del 2024 un total de 17.573.849 euros, i amb l'import total augmenta la dotació en 1,5 milions d'euros, fet que suposa un increment del 18% en les hores setmanals dels monitors de suport per al curs vinent.