El Govern prorroga la gratuïtat de Rodalies "fins a la restitució completa del sistema"

Parlon creu que hi va haver una "bona coordinació en els diferents cossos operatius"
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que es prorrogarà la gratuïtat de Rodalies "fins a la restitució completa del sistema", després de la crisi desencadenada arran de l'accident a Gelida (Barcelona) el 20 de gener, en el qual va morir un maquinista.
En una compareixença aquest dijous amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió al Parlament, Paneque ha defensat que la ciutadania "no pot pagar el cost d'una situació que no ha provocat", per la qual cosa han decidit ampliar sine die la gratuïtat, que en un primer moment es preveia de 30 dies.
Ha afegit que a més de la gratuïtat, també es mantindran els reforços de transport interurbans, els plans alternatius de transport vinculats a la xarxa ferroviària i la suspensió de les zones de baixes emissions fins a poder "donar als usuaris l'estabilitat necessària en el sistema".
"RESTA DE FETS CONCATENATS"
La consellera ha atribuït la crisi de Rodalies a "un terrible conjunt de fets concatenats, un darrere l'altre", la qual cosa considera que ha provocat uns dies francament difícils, textualment.
"Fa dècades que s'haurien d'haver fet inversions que no s'han fet", ha lamentat, i ha explicat que no canviaria algunes qüestions que han guiat les seves decisions durant la crisi, com haver estat al peu del canó --textualment--, malgrat saber que era una crisi en què no tot depenia de la seva conselleria.
Tampoc no canviaria "haver exigit que es posin a treballar de manera incansable Renfe i Adif per assegurar el sistema", haver prioritzat la seguretat dels usuaris i haver argumentat al Govern central que s'havia de responsabilitzar i donar solucions a Catalunya, textualment.
La consellera ha cridat a la unitat i a la feina conjunta els grups polítics de cara a l'elaboració del Pacte Nacional de Rodalies, perquè "cap altre govern no es torni a trobar una situació" com l'actual.
També ha explicat que ha sol·licitat un cronograma de les actuacions que s'hauran de fer als més de 600 punts del sistema que s'han revisat, i ha detallat que hi ha alguns punts greus que requereixen actuacions i d'altres que, un cop revisats, "no han donat lloc a més intervencions", per la qual cosa la xifra de punts revisats i intervinguts anirà variant.
Paneque ha detallat que en les converses amb la plantilla i els sindicats de maquinistes "en tot moment el que posen sobre la taula són mesures de seguretat" i no pas condicions laborals que no tenen res a veure amb aquest assumpte, ha puntualitzat.
Sobre l'impacte econòmic, Paneque ha xifrat en 4,1 milions d'euros el cost de contractar autobusos extra i en aproximadament uns 600.000 euros al dia mantenir aixecada la barrera del peatge de la C-32, després d'assenyalar que traslladaran al Ministeri de Transports aquesta xifra d'impacte econòmic.
EMERGÈNCIES
En el seu torn de paraula, Parlon ha detallat com va ser la intervenció dels diversos cossos de seguretat i emergències després dels dos successos del dia 20, d'una banda el descarrilament d'un tren de l'RG1 a Maçanet (Girona) sense ferits, i de l'altra el de l'R4 a Gelida (Barcelona), en què 37 persones van resultar ferides.
"Valorem que hi va haver una bona coordinació en els diferents cossos operatius en la realització de les tasques", ha subratllat Parlon, si bé ha afegit que també es va produir una bona gestió amb els responsables de la infraestructura ferroviària en els moments més delicats.
La gravetat dels fets va obligar a elevar a estat d'emergència el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), que actualment es manté en alerta per "totes les derivades" de l'accident, com el tall complet de l'AP-7, que previsiblement reobrirà dilluns vinent 9 de febrer.
Respecte a l'operatiu, la consellera ha detallat que hi van participar 48 dotacions dels Bombers de la Generalitat (amb 108 agents); 14 patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos, 4 d'ordre públic, policia científica, Divisió d'Investigació Criminal i la Unitat de Drons.
A més a més, ha valorat que es configurés un centre d'atenció per a les famílies dels viatgers amb l'equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i ha conclòs que la la investigació dels fets està dirigida pel jutjat de primera instància 3 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
"CAPS DE TURC"
Per part de Junts, Judith Toronjo ha criticat que aquesta compareixença arriba tard i ha comptat amb molt poca autocrítica de les conselleres, i ha acusat Paneque i el ministre de Transports, Óscar Puente, de "buscar caps de turc, sense assumir responsabilitats polítiques reals".
Lluïsa Llop (ERC) ha lamentat que la situació actual de Rodalies és el "resultat de dècades de desinversió" i la conseqüència d'un abandonament absolutament sostingut i un infrafinançament perllongat, en les seves paraules, per la qual cosa ha retret al Govern que la gestió no ha estat bona.
Alberto Villagrasa (PP) ha reclamat fer urgentment una auditoria de seguretat de les infraestructures viàries de Catalunya, no només ferroviàries sinó també de carreteres, i la diputada popular Àngels Esteller ha lamentat que no s'ha actuat de manera preventiva sinó reactiva, i ha sostingut que Paneque té "corresponsabilitat" en el que ha passat.
Per part de Vox, Andrés Bello ha carregat contra l'executiu català i la decisió de suspendre el servei de Rodalies l'endemà de l'accident: "La suspensió total va ser desproporcionada i covarda", ha lamentat, a més de criticar que els responsables polítics no estiguessin al cas de l'estat de les vies abans de l'accident.
REVISAR PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ
El diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha acusat el Govern de focalitzar-se a "fer anuncis d'altres infraestructures, com l'ampliació de l'Aeroport del Prat" i no a Rodalies, i ha reclamat a l'executiu català una revisió profunda dels protocols de gestió i comunicació de la crisi, ja que considera que la seva gestió ha generat sensació de descoordinació i desgavell.
El cupaire Dani Cornellà ha afirmat que l'existència de punts crítics a la xarxa ferroviària té noms i cognoms, ja que, segons ell, els governs durant anys no han fet la seva feina: "O sí que l'han feta, desinvertint a Catalunya i deixant-la caure".
Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) ha qüestionat al Govern que demanin responsabilitats a governs anteriors: "Tothom qui és aquí ha format part o ha fet de crossa de diferents governs, tant aquí com a Madrid".
Finalment, Eva Candela (PSC) ha valorat haver prioritzat la seguretat abans de res i ha instat la resta de formacions polítiques a presentar propostes i desbloquejar la situació actual respecte a Rodalies.