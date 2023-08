El Govern proposarà Nadia Calviño per presidir el Banc Europeu d'Inversions (BEI)

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern proposarà la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, per presidir el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Tal com ha avançat aquest divendres 'El País', la responsable econòmica del Govern serà una de les candidates en lliça per a encapçalar aquesta institució europea, que haurà de comptar amb una nova persona al capdavant de la seva presidència el gener de 2024.

Aquesta elecció del Govern coincideix amb la presidència espanyola del Consell de la UE, sota la qual es desenvoluparà una cita econòmica de gran importància en sòl espanyol per escollir la presidència del BEI.

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea es reuniran al setembre en Santiago de Compostel·la per votar al que serà el president o presidenta d'aquesta institució. En aquesta cimera també es trobaran amb els seus homòlegs dels diferents països membres de la CELAC i, paral·lelament, s'obrirà de nou el debat de les regles fiscals dins del bloc comunitari.

ALTRES CANDIDATS I PERFIL EUROPEU

A Brussel·les, una de les principals rivals per Calviño és la vicepresidenta de la Comissió Europea encarregada de Competència, Margrethe Vestager, qui ve trepitjant forta per substituir al fins ara president del BEI, Werner Hoyer.

De la mateixa manera, es coneix fins avui (hi ha termini fins al 17 agost per formalitzar les candidatures) que la ministra espanyola tindrà altres tres competidors. Aquests són l'exministre de Finances d'Itàlia sota les ordres de Mario Draghi, Daniele Franco, Teresa Czerwinska i Thomas Östros. Aquests dos últims noms, de Polònia i Suècia, respectivament, ocupen actualment la vicepresidència del BEI.

Nadia Calviño ja ha exercit prèviament diversos càrrecs en el si de la Comissió Europea i també en el Fons Monetari Internacional (FMI), on continua sent presidenta del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC, per les seves sigles en anglès). Va ser designada per a aquest últim càrrec el desembre de 2021.

Així mateix, des que forma part del Govern d'Espanya, va ser proposada en la seva categoria de ministra d'Economia per presidir l'Eurogrupo el passat estiu de 2020. En aquella ocasió, no obstant això, es va quedar sense aconseguir els vots necessaris per ocupar un lloc que va caure en mans de l'irlandès Paschal Donohoe.