El Govern proposarà aquest dimarts a la UE trencar l'Acord d'Associació amb Israel

GIBRALEÓN (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts que ve l'Executiu proposarà a la Unió Europea trencar l'Acord d'Associació amb Israel perquè "aquell govern que viola el dret Internacional no pot ser soci d'Europa".
"Aquest dimarts el Govern d'Espanya portarà a Europa la proposta que la Unió Europea trenqui el seu Acord d'Associació amb Israel. I farem, no perquè tenim res, al contrari, som un poble amic del poble d'Israel. Però no estem d'acord amb les accions que està duent a terme el seu Govern. Aquell que viola el dret internacional i, per tant, viola els principis i valors de la Unió Europea, no pot ser soci de la UE", ha assegurat Sánchez aquest diumenge en un acte en Gibraleón (Huelva) juntament amb la sotssecretària general del PSOE, secretària general del PSOE-A i candidata a la presidència de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero.
Sánchez demanarà el suport de la resta de països i considera que és una mesura que "no és d'esquerres o de dretes". En la seva intervenció, el president del Govern ha demanat parar els peus al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i posar fi als conflictes a Orient Pròxim.
"Aquesta guerra, que és un immens error, no només està costant milers de vides humanes, també està costant milions de desplaçats en tota la regió d'Orient Mitjà i bilions d'euros de pèrdues econòmiques i d'afectació a la butxaca de la gent, a la gent més corrent del nostre país. Per això, demano als que van iniciar aquesta guerra que parin aquesta guerra i que parin els peus a Netanyahu", ha asseverat.
Dimarts passat, 14 d'abril, una Iniciativa Ciutadana Europea va aconseguir un milió de signatures de ciutadans procedents d'almenys set Estats membres demanant que la UE suspengués totalment el seu Acord d'Associació amb Israel.
Ara la Comissió haurà de verificar les signatures i, si es confirma que s'aconsegueixen els llindars establerts, l'Executiu comunitari haurà de respondre en un termini de sis mesos indicant les mesures que adoptarà, si escau.