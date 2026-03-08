El Govern proposa reforçar totes les jurisdiccions en el repartiment de les 91 noves places de jutge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
En les Audiències Provincials es creen 18 unitats i una nova plaça al TSJC
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica ha traslladat al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts la seva proposta de distribució de les 91 noves unitats judicials que està previst que es creïn el 2026 a Catalunya i planteja reforçar totes les jurisdiccions i una distribució equilibrada al territori.
"Fins ara ens havíem centrat, sobretot, a reforçar l'àmbit penal de Barcelona, per motius d'urgència i necessitat. Ara, en aquesta nova fornada de 91 unitats judicials, hem ajustat la proposta de manera que es reforcin totes les jurisdiccions: sortim de l'àmbit penal i anem al civil, mercantil, de família... També proposem una distribució equilibrada territorialment", ha explicat el conseller Ramon Espadaler en declaracions als mitjans.
El Ministeri va anunciar a finals de gener la creació de 500 unitats judicials en tot l'Estat i l'esborrany presentat ja contenia una proposta detallada de la distribució de les mateixes.
No obstant això, sol·licitava als governs autonòmics amb competències en justícia que presentessin una contrapropuesta amb ajustos i matisos i, després de setmanes d'anàlisis, el Govern ha fet arribar la seva, que coincideix plenament amb la formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que si escau es vehicula a través del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
Per a això, s'han tingut en compte la càrrega de treball dels jutjats, el nivell de pendencia, l'equilibri territorial per garantir una distribució coherent, i la disponibilitat d'espais.
En l'àmbit de les seccions civils i d'instrucció proposa destinar 24 unitats, reforçant, entre altres, Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallès, Manresa i Rubí, a la província de Barcelona (amb 2 cadascuna), així com Figueres (Girona), Gavà (Barcelona), Olot (Girona), Vic i Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Amb aquestes al·legacions que s'envien al Ministeri, hi ha partits judicials que deixen de ser mixts i es produeix la separació de jurisdiccions, la qual cosa es veu traduït en una especialització.
A la civil es destinaran 26, i el reforç es concentra principalment a Barcelona (7) i Lleida (3), Girona i, a la província de Barcelona, Badalona, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell i Terrassa, a més de Tarragona.
La jurisdicció penal incorpora 8 unitats (4 a Barcelona i 2 d'executòries a Barcelona, 1 a Girona i 1 a Tarragona), en la social suma 7 (3 a Barcelona i una a Girona, Lleida, Reus (Tarragona) i Tarragona) i es preveuen 2 noves unitats mercantils a Barcelona i Tarragona.
Les Audiències Provincials creixen en 18 unitats (14 a Barcelona --amb 6 penals i 8 civils--), 2 a Girona, 1 a Lleida i 1 a Tarragona, i se sumeixi una nova plaça al TSJC, a més de proposar-se una unitat de violència sobre la dona (VIDO) a Badalona (Barcelona).
En aquest sentit, cal destacar que només el partit judicial de Barcelona aglutina el 35% de l'activitat judicial de Catalunya i que si es té en compte la seva àrea metropolitana, concentra les tres quartes parts.
300 FUNCIONARIS
Per posar en marxa aquestes noves unitats judicials, el Govern estima que serà necessari crear 300 noves places de funcionaris de l'Administració de justícia: 76 de gestió processal i administrativa i 224 de tramitació processal i administrativa.
Aquest increment és fruit d'un acord entre el Govern i els Comuns en el marc dels Pressupostos per 2026 que, d'aprovar-se, permetran garantir que l'ampliació de jutges vagi acompanyada dels recursos humans necessaris.
A més, la Conselleria estima que caldrà fer obres en 27 edificis judicials, en 13 caldrà fer obres menors i en 12 una redistribució d'espais.
RÀTIOS
Amb la creació d'aquestes unitats judicials, Catalunya passarà de la ràtio actual de 10,7 jutges per cada 100.000 habitants a una d'11,6, és a dir, 0,9 punts percentuals per sota de la ràtio d'Espanya, que passarà d'11,7 jutges per 100.000 habitants a 12,5.
L'impacte de passar de 871 a 962 jutges a Catalunya també es veurà reflectit en la capacitat de resolució d'assumptes: si el 2025 els jutges van resoldre 1.268.413 assumptes, el 2026 s'espera que puguin resoldre 1.400.934, la qual cosa suposa un 10,4% més.
"Això, traduït a les necessitats de la ciutadania, vol dir que la justícia serà més àgil, més ràpida, que les resolucions arribaran abans i, per tant, que el servei públic de justícia serà més eficient", ha manifestat Espadaler.
Una vegada traslladada la proposta del Govern, s'obre la fase de treball amb el Ministeri i el CGPJ per decidir la distribució definitiva de les unitats i, paral·lelament, es concretarà la relació de nous llocs de treball per a funcionaris i el calendari d'execució de les obres.
A més, la Conselleria també treballa en la previsió de la creació de 90 unitats judicials més per 2027 fruit d'un acord entre el Govern i ERC.