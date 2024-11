El Govern proporcionarà "tots els mitjans" per garantir el bon funcionament de la justícia

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat el compromís del Govern amb la justícia i la voluntat de "procurar tots els mitjans" per garantir-ne el bon funcionament i ha ressaltat la importància de tenir institucions fortes.

Així ho ha expressat en l'acte de celebració del Dia de la Justícia al Palau de la Generalitat aquest dijous, en el qual s'ha reconegut la magistrada emèrita del Tribunal Suprem, Rosa Maria Virolés, amb la distinció més alta que atorga la Generalitat en aquest àmbit.

"No hi ha cap societat que pugui funcionar bé sense unes bones institucions que funcionin bé amb professionals que tinguin vocació de servir-les" ha dit Illa, que textualment ha demanat deixar enrere anys de soroll per donar pas a anys de col·laboració plena i de reforç dels instruments perquè es pugui proporcionar un servei públic de justícia eficient, modern i a l'alçada del que sol·liciten els ciutadans.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha posat en valor l'Observatori de la Justícia de Catalunya: "Ens hem assegut per primer cop totes les parts implicades; les parts institucionals, la part de la judicatura, la part del Ministeri, el Consell General del Poder Judicial i els diferents operadors per marcar quins són els reptes".

En aquesta jornada també s'han lliurat 10 medalles d'honor i 7 mencions honorífiques per reconèixer personalitats i iniciatives que han suposat una millora considerable en el dret civil català i en la justícia de Catalunya.