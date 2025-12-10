El Govern preveu reduir a la meitat la població de senglars, que xifra en 125.000

Totes les PCR dutes a terme a les granges han estat negatives
BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciat que el Govern constituirà una Taula del Senglar de Catalunya, que tindrà l'objectiu de reduir a la meitat la població de 125.000 senglars que calcula que hi ha a Catalunya.
Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions per actualitzar l'estat del brot de pesta porcina africana (PPA), en què ha afegit que aquesta taula serà del mateix tipus que la que es va crear a Collserola (Barcelona) i va permetre reduir la població a la meitat al parc natural.
Serà un espai de "governança amb les diferents administracions públiques" i col·lectius dels diferents territoris, entre els quals hi haurà els caçadors.
Ordeig ha detallat que aquesta xifra de senglars és la que hi ha a l'hivern, abans de l'època de cria, i que a l'estiu pot arribar als 180.000 individus.
Així mateix, ha assenyalat que es crearan ajuts per augmentar els punts logístics per gestionar la carn de caça i per actualitzar els nous.
GRANGES
Ordeig ha assenyalat que totes les PCR dutes a terme a les 16 granges fora del radi de 20 quilòmetres des del primer focus però en municipis que se situen dins aquest radi han estat negatives.
"Podem confirmar que les 55 granges del radi de 20 quilòmetres són negatives. Podem confirmar que el virus no ha entrat a cap granja, en cap circuit comercial. Això és una gran notícia", ha afegit.
Ha explicat que els positius de PPA s'han mantingut en 13 i ha subratllat que hi està havent molta transparència amb aquesta dada, ja que és la que fan servir per negociar amb els mercats receptors.