El Govern preveu publicar "dilluns o dimarts" l'auditoria de l'Irta-CReSA per la PPA

La secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, ha explicat que el Govern preveu publicar "dilluns o dimarts" de la setmana vinent l'auditoria de l'Irta-CReSA que estan elaborant per esclarir l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA).
Ho ha explicat aquest divendres en una trobada amb la premsa, en què ha afegit que el grup d'experts --quatre independents i dos interns del centre-- aquest divendres es reuniran per redactar l'informe i les conclusions.
D'altra banda, Massot ha explicat que el laboratori de referència europeu d'Algete (Madrid) treballa en la seqüenciació de totes les mostres de virus de PPA de l'Irta-CReSA, tant en les que s'estava treballant com les que té congelades.
Aquest procés pot trigar entre una i dues setmanes si no s'han de fer cultius cel·lulars, i Massot no ha detallat quantes mostres s'han enviat.
La directora general també ha assenyalat que "no és estrany" que el virus concret d'aquest brot no s'hagi trobat en cap altre brot.