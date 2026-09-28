El Govern preveu posar en marxa el nou tram de l'L8 a principis del 2032

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern preveu posar en marxa el nou tram de l'L8 --que unirà les estacions de plaça Espanya i Gràcia-- a principis del 2032, amb l'inici de la construcció del túnel a principis del 2027 i la finalització durant el primer trimestre del 2028.
El conjunt de les obres costarà uns 500 milions d'euros, segons han detallat als mitjans aquest dilluns la consellera de Territori, Sílvia Paneque; la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Laia Bonet, i la directora de Projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, Begoña Casablancas.
Durant els treballs al carrer Llançà d'aquest estiu es van trobar uns cables d'ancoratge subterrani d'edificacions de la zona, la qual cosa va obligar a dur a terme actuacions addicionals que no han tingut cap impacte en el calendari de les obres, ja que la parada de la tuneladora principal estava planificada des del principi.