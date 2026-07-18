El Govern preveu licitar aquest estiu la pacificació de l'N-II a Mataró (Barcelona) per 9 milions

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat preveu licitar aquest estiu la pacificació de la carretera N-II a l'altura de Mataró (Barcelona), per 9 milions d'euros, iniciant els treballs el proper hivern.
Així ho han anunciat en l'acte de presentació als alcaldes del Conveni Maresme a Mataró (Barcelona) el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Illa ha destacat que les decisions s'han pres des del diàleg amb els ajuntaments, i ha assegurat que hi haurà "un efecte transformador rellevant" en la mobilitat de la comarca.
"Trigarà 3-4 anys a fer-se, tot això, a desenvolupar-se. Anirem per etapes, perquè és una actuació de 384 milions d'euros en 2 eixos de comunicació molt vitals per a la comarca", ha afirmat el president.
El desembre de 2025, el Govern va autoritzar el conveni per a la millora de l'N-II i la C-32 a la comarca del Maresme (Barcelona), amb una partida de 384 milions d'euros entre 2025 i 2032 per part del Govern central.
El Conveni finança les despeses vinculades a la redacció d'estudis i projectes, l'execució de les obres i les assistències tècniques necessàries vinculades i personal.
Paneque ha destacat l'aposta pel transport públic, a més de les pròpies infraestructures noves, i ha apuntat que les actuacions tindran avantatges en termes de sostenibilitat, mobilitat activa i "urbanisme del segle XXI".
LA NOVA N-II
Les obres de l'N-II transformaran més de 40 quilòmetres en 16 termes municipals, amb una inversió total prevista de 180 milions d'euros, reduint la carretera a 1 carril per sentit amb noves rotondes; configurant un nou carril bici i de vianants continu en tota la comarca, i millorant l'accessibilitat d'estacions i parades de bus.
També s'instal·laran pantalles acústiques i nous passos de connexió a l'N-II, així com es faran treballs de la millora de l'accessibilitat, com la nova passarel·la de vianants a Sant Pol de Mar, en execució per 400.000 euros, i s'instal·laran plaques fotovoltaiques en antics peatges i en túnels.
SELVA MARÍTIMA
El Govern preveu també la creació d'un corredor de bus ràpid a la zona marítima de la Selva, ja a la província de Girona, com un corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret de Mar, i una via ciclista de 6,1 quilòmetres que donarà continuïtat al del Maresme.
Està previst que es licitin les obres corresponents a aquestes actuacions pròximament, amb una inversió de més de 25 milions d'euros.
Actualment, l'N-II presenta trams que aconsegueixen els 30.000 vehicles diaris, mentre en un altre no supera els 10.000, i les estimacions indiquen que la pacificació, juntament amb la millora de la connectivitat de la C-32, permetrà reduir en fins a 10.000 vehicles diaris el tràfic en els punts de més intensitat.
MILLORES EN LA C-32
Per afavorir la connectivitat de la C-32, el Govern ha adjudicat la redacció dels nous projectes d'enllaços de la carretera a Teià, Premià de Mar, Cabrils-Vilassar de Mar, i la compleción dels d'Alella-El Masnou i Sant Andreu de Llavaneres.
En paral·lel, s'està completant la redacció de l'estudi informatiu per millorar la connectivitat de l'autopista a l'entorn de Calella i Pineda de Mar, amb la intenció de sotmetre'ls a informació pública a partir de tardor.
La inversió total prevista per a totes aquestes actuacions de la C-32 és de 150 milions d'euros.
ALTRES ACTUACIONS EN LA C-32
Així mateix, s'estan executant les obres de la rotonda d'accés a la C-32 a Alella, amb 900.000 euros de pressupost, i es preveu licitar aquest any les de la rotonda de Sant Andreu de Llavaneres.
La millora de l'enllaç amb la C-61 amb la C-32 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt està en fase de projecte; la connexió entre l'N-II i la C-32 a Arenys de Mar es licitarà aquest any per 2 milions, i la connexió entre les mateixes vies pel Camí del Crist, entre Premià i Vilassar, preveu mobilitzar 10 milions en coordinació amb la Diputació de Barcelona.