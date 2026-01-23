El Govern preveu que les línies R1 i R4 puguin funcionar "amb normalitat de freqüència" aquest dissabte

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern estima que a partir d'aquest dissabte les línies R1 i R4, que en aquests moments operen amb una freqüència de dos trens per hora, puguin funcionar "amb normalitat de freqüència i de pas", segons han confirmat fonts de l'executiu català.
Així els ho han comunicat després de la reunió de seguiment de la situació ferroviària a Catalunya d'aquest divendres, dia en què Renfe ha restablert des de les 6 hores el servei de tren a totes les línies de Rodalies després de dos dies de suspensió del servei.
Queden per solucionar incidències a totes dues línies: un sot entre Badalona i Montgat (Barcelona) a l'R1 i un arbre caigut a Castellbisbal (Barcelona) a l'R4, més enllà del tram afectat després de l'accident ferroviari de dimarts a la nit a Gelida (Barcelona), on hi ha un pas alternatiu.