El Govern preveu invertir 2,4 milions en habitatge a zones rurals per a l'arrelament poblacional

Són dos programes, un per a propietaris i un altre per rehabilitar edificis municipals



LLEIDA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat preveu invertir 2,4 milions d'euros en dos programes de rehabilitació d'habitatge a zones rurals amb l'objectiu d'estimular l'arrelament poblacional, un de subvencions a propietaris i un altre d'adequació d'edificis municipals.

La titular del departament, Ester Capella, ha explicat que la Generalitat ha publicat les bases de la pròxima convocatòria de subvencions a propietaris per un valor de dos milions durant la seva visita al Soleràs (Lleida) aquest dimecres, informa la Conselleria en un comunicat.

Estan dirigides a aquells que es comprometin a rehabilitar l'habitatge i establir-hi la seva residència "habitual i permanent" des del moment de la sol·licitud i fins a deu anys més tard, a més dels buits destinats al lloguer social i inscrits a la xarxa de mediació.

Els immobles han d'estar situats a municipis de menys de 500 habitants, una xifra que arriba als 1.000 a les comarques de la Terra Alta, el Priorat, la Ribera d'Ebre (Tarragona), el Ripollès (Girona) i les Garrigues (Lleida) i que no estableixen límit per als municipis de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) que no siguin capitals de comarca.

L'import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost de les obres --que inclouran la millora de l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la conservació-- fins a un màxim de 20.000 euros en els casos de residència pròpia i 40.000 per llogar.