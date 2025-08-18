El Govern preveu un inici de la verema de 2025 "millor que el de l'any passat"

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat preveu un inici de la verema de 2025 "millor que el de l'any passat", emparant-se en una millora en la sortida de raïm, informa en un comunicat aquest dilluns.
Aquesta previsió, impulsada a través de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), recull dades de la sortida del raïm en tres varietats majoritàries, que són xarel·el, macabeu i parellada, en una xarxa de parcel·les distribuïdes pel territori de la DO Penedès (Barcelona) des de 1984.
La Conselleria sosté que la varietat xarel·ho presenta una "bona recuperació", amb un augment d'al voltant del 28% al territori de la DO Penedès, mentre que la varietat macabeu apunta a una pujada del 13,1%, després de registrar nivells inferiors els anys 2022 i 2024.
Per la seva banda, la varietat parellada és la que presenta una millora més moderada, "encara lluny dels valors mitjans històrics registrats", segons el Departament.
Quant al calendari, aquest any l'inici de la verema presenta un lleuger retard respecte a la campanya anterior, d'entre 1 i 3 dies, a les zones de la costa i a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mentre que en algunes parcel·les el cicle vegetatiu mostra un retard més acusat, que pot arribar als 7 o 9 dies.