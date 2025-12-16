El Govern preveu que la grip continuï augmentant, però no detecta més casos greus a les UCI

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern preveu que la incidència de la grip a Catalunya continuï augmentant en els pròxims dies i setmanes, però que no detecten que aquest increment es tradueixi en un augment dels casos greus amb ingressos a les unitats de cures intensives (UCI).
"Es preveu que encara anirà seguint aquesta evolució fins als dies de les festes de Nadal, per tant, durant les pròximes setmanes, però en tot cas també hem de dir que no s'està veient una traducció d'aquesta grip en casos o ingressos greus a les UCI", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu.
Ha insistit a demanar a la ciutadania que compleixi l'obligació de fer servir mascaretes als centres de salut, hospitals i residències; i ha reiterat la recomanació de vacunar-se i d'utilitzar la mascareta en espais amb alta densitat de població, com per exemple el transport públic.