El Govern preveu estrenar el primer tram del tramvia del Camp de Tarragona el 2028

El procés de licitació de les obres d'aquest tram començarà la setmana vinent

TARRAGONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest diumenge que preveu que els primers combois de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entrin en funcionament durant el primer trimestre del 2028.

En la presentació de la primera fase del projecte que ha tingut lloc a Cambrils (Tarragona), Illa ha celebrat que la setmana vinent comenci el procés de licitació de les obres d'aquest tram, que unirà els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca, així com amb l'adquisició de set tramvies nous per valor de 38 milions d'euros.

"El TramCamp és un projecte vital per a la prosperitat del Camp de Tarragona i, per tant, també vital per a la prosperitat del conjunt de Catalunya", ha reivindicat.

Les obres de la primera fase suposaran una inversió de prop de 245 milions d'euros per catorze quilòmetres de vies i catorze estacions, i el 2025 s'aprovarà l'estudi informatiu de la segona fase per poder iniciar la redacció dels projectes i estudis el 2026, amb l'objectiu d'arribar a la Canonja, Reus i Tarragona.

"El Camp de Tarragona no necessita polèmiques, necessita projectes. Tarragona importa i Tarragona ens importa", ha afegit.

'AMICS MARTINELL'

Illa també ha assistit aquest diumenge a Rocafort de Queralt (Tarragona) per presentar la iniciativa 'Amics Martinell' per divulgar l'arquitecte Cèsar Martinell, amb els consellers Òscar Ordeig i Miquel Sàmper.

Així mateix, ha visitat l'ajuntament de la localitat i ha agraït a l'alcalde, Sergi Andreu, i al govern municipal la seva labor per millorar els serveis públics.