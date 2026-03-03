El Govern preveu destinar 143,4 milions a UE i Acció Exterior i "gairebé doblar" la cooperació

Duch tendeix la mà a ERC per acordar els comptes i els garanteix que compliran l'acord d'investidura
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat preveu destinar 143,4 milions d'euros pel 2026, en el marc del projecte de Pressupostos per 2026 del Govern, que s'està tramitant al Parlament, 50,4 milions d'euros més que en els comptes de 2023, i que també contempla "gairebé doblar" els recursos per a cooperació al desenvolupament, fins als 85 milions.
Així ho ha explicat aquest dimarts el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, en comissió al Parlament, on ha assegurat que l'exercici pressupostari no pot ser aliè al context internacional, després del que ha esmentat el quart aniversari de la guerra d'Ucraïna i l'atac coordinat d'Estats Units i Israel a Iran.
Ha defensat que aquests comptes busquen donar certeses i reforçar la presència de la Generalitat en l'àmbit europeu i internacional, i impulsar "la internacionalització del país i modernitzar la política pública de la cooperació al desenvolupament".
Duch ha assegurat que els comptes responen a dos principis: "L'ambició d'aquest Govern per exercir les seves competències en matèria d'acció exterior" i una gestió orientada al compliment dels acords d'investidura amb ERC i els Comuns.
INTERPEL·LA A ERC
El conseller s'ha mostrat obert a negociar amb els grups aquests comptes durant la tramitació parlamentària i incorporar les seves propostes, i s'ha dirigit a ERC per garantir-los que es complirà l'acord d'investidura: "Aquesta és la promesa formal i aquesta és la voluntat formal i explícita del Govern".
Duch ha insistit que el Govern manté la mà estesa als republicans per aconseguir el seu suport als comptes --actualment només compten amb els vots de PSC i Comuns-- i seguiran "asseguts a la taula" de negociació.
EXECUCIÓ D'ANTERIORS COMPTES
El conseller ha assegurat que l'augment de la dotació del seu departament es justifica pels objectius aconseguits en els últims exercicis, quan es va aconseguir un 93% de l'execució del pressupost en 2024 i "en matèria de cooperació, del 99% en 2025".
Ha detallat que el pressupost es divideix en tres grans prioritats: l'acció exterior del Govern, amb una dotació de 43,8 milions d'euros; la cooperació al desenvolupament, amb 85,6 milions, i l'acció exterior no realitzada pel Govern sinó per altres entidaes, amb una inversió de 14 milions.
Pel que fa a l'acció exterior catalana, ha destacat que la partida per a les delegacions en l'exterior serà de 18,81 milions d'euros, un augment de 2,3 milions pel que fa a 2023, a causa de l'obertura de 3 noves delegacions a Xina, Canadà i Jordània, que formen part de l'acord d'investidura amb els republicans.
"L'acció exterior no és cap luxe institucional. És una palanca estratègica per generar oportunitats per a la nostra ciutadania tant aquí com fora", ha destacat el conseller.
La cooperació al desenvolupament és l'àrea que més augmentarà la seva dotació pressupostària, ja que arribarà als 85 milions d'euros, amb un augment de 40 milions, amb l'objectiu d'arribar en 2030 al 0,7% del Pressupost per a cooperació --actualment se situa en el 0,32%--.
Ha concretat que dedicaran a Palestina 2,5 milions d'euros per a acció humanitària, 8 milions per a projectes al desenvolupament i a educació global i 1,5 milions per al desenvolupament del projecte Catalunya Casa d'Acollida Palestina, que el Govern aprovarà les properes setmanes.
GRUPS PARLAMENTARIS
El diputat de Junts Francesc de Dalmases ha sostingut que aquests comptes no són una evolució natural sinó "una continuació, potser una confirmació, del que va significar el 155 en aquest Parlament", i les ha definit com un projecte de la major glòria d'Espanya, després del que ha apostat per una acció exterior amb una dimensió nacional per a Catalunya.
Ana Balsera (ERC) ha retret al Govern haver presentat els Pressupostos "sense fer els deures", i ha descartat valorar el contingut de la proposta d'aquesta Conselleria, sinó que ha insistit que no negociaran els comptes fins a no tenir garanties de compliment de la recaptació del 100% de l'IRPF per part de la Generalitat, que forma part de l'acord d'investidura.
Des del PP, Cristian Escribano ha acusat a l'Executiu català de posar als ciutadans "en el centre de la despesa, de ser la seva guardiola, de recaptar diners per anar regalant pel món", ha qüestionat la utilitat del departament, i ha assenyalat que li preocupa que el Govern estigui en contra de la intervenció d'Estats Units a Iran, ja que considera que estan sempre del costat de dictadures.
Alberto Tarradas (Vox) ha assegurat que aquests comptes agraden a ERC i a Junts perquè "mantenen la mateixa línia que han seguit els governs anteriors", i ha qualificat de gran temeritat que el Govern plantegi obrir una nova delegació a Xina.
El diputat dels Comuns Andrés García Berrio ha celebrat que l'augment en 40 milions d'euros en cooperació suposa un gran salt i un benefici col·lectiu: "Quan hi ha països que s'estan retirant de les agències de l'ONU, que estan retirant el seu suport a organitzacions que fan una labor fonamental, és el moment d'estar orgullosos de Catalunya".
La 'cupaire' Laure Vega ha preguntat al Govern si farà alguna cosa a part de declaracions, ha lamentat que és "massa poc crític" amb la UE, que considera que és un projecte que actualment l'única cosa que és capaç d'anunciar és que està preocupada, i ha qualificat de fal·làcia justificar l'atac d'Estats Units a Iran per avalar la intervenció en una teocràcia.
El diputat socialista Alberto Bondesio ha defensat que aquests comptes reforcen la visió catalana de l'acció exterior que aposta per "més Europa, més cooperació i lleialtat institucional a tots els nivells", i ha reclamat que hagi Pressuposats en l'actual context geopolític canviant.
Aliança Catalana no ha assistit a la comissió i, per tant, no ha participat en el debat.