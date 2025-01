El Govern preveu aprovar la Llei d'Economia Social i Solidària dimarts vinent

És el mateix text que ja va aprovar l'executiu liderat per Pere Aragonès

El Govern preveu aprovar la tramitació parlamentària de la Llei d'Economia Social i Solidària al Consell Executiu de dimarts vinent, segons ha explicat el director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat, David Bonvehí, en una trobada amb la premsa.

Es tracta del mateix text que ja va aprovar l'executiu liderat per Pere Aragonès a l'anterior legislatura, però que no va arribar al Parlament per la convocatòria d'eleccions.

Bonvehí ha assenyalat que "no s'ha canviat ni una coma" per evitar haver de tornar a començar tot el procés per redactar la nova llei, que tant el sector com l'actual Govern veuen necessària, i que, en tot cas, si cal modificar el text es farà en seu parlamentària.

La nova norma "pretén regular l'economia social i solidària en sentit ampli" i desenvolupar les competències exclusives en aquest camp que té la Generalitat.

El text vol definir l'economia social i solidària, "posar-la en valor i que sigui vista com una economia important a la societat", ha afegit Bonvehí.

ENTITATS

La nova llei "intenta definir" què són les entitats d'economia social, de manera que no només ho siguin considerades algunes figures jurídiques concretes com cooperatives, mutualitats o confraries, sinó empreses que, textualment, segueixen una sèrie de valors i objectius.

També estaran incloses les empreses d'inserció laboral, que tenen la finalitat primordial de la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social, i els centres especials de treball (CET), que donen treball a persones amb discapacitat.

També totes aquelles fundacions, associacions, societats laborals, societats agràries de transformació i altres entitats i iniciatives que tinguin formes jurídiques que compleixin els principis i valors definits per la llei i que, en tot cas, s'establiran després de la seva aprovació.

REGISTRE D'EMPRESES

Aquesta llei també permetrà tenir un "registre més potent" d'aquesta mena d'entitats i empreses perquè les administracions les puguin tenir en compte en la contractació pública.

Bonvehí ha lamentat els problemes que tenen els ajuntaments per establir els criteris sobre empreses i entitats de l'Economia Social i Solidària, i ha assenyalat que "aquesta llei pot ajudar que ho entengui més o que puguin apostar per elles en processos de contractació".