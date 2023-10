El Govern presentarà "en breu" un llibre blanc de prevenció de les violències masclistes

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha anunciat que el seu departament presentarà "en breu" un llibre blanc sobre prevenció de les violències masclistes, perquè hi hagi uns estàndards de qualitat en aquest àmbit iguals per a tot Catalunya.

En resposta a una pregunta d'ERC sobre com acompanyarà el Govern els municipis en la prevenció de la violència masclista durant la sessió de control al Govern aquest dimecres al Parlament, la consellera ha defensat que aquest llibre blanc servirà perquè "mai més no hi torni a haver un cas com el de l'Institut del Teatre de Lleida", en referència als presumptes abusos sexuals del director.

Verge també ha explicat que treballen en un Pla nacional de prevenció, i ha afegit que alguna de les mesures d'aquest pla ja estan en marxa, com subvencions als ens locals, una línia "dotada amb 7,3 milions d'euros per enfortir la seva capacitat en polítiques de prevenció estructural i que vagin alineades a nivell de país".