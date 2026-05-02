El Govern presenta a Tòquio (Japó) la seva estratègia climàtica per fomentar la cooperació a Àsia

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Assumptes Europeus, Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament del Govern, Agustí Fernández de Losada, ha participat a la cimera de la Global City Network for Sustainability (G-NETS) Leaders Summit 2026 a Tòquio (Japó) per presentar l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya 2030 (ESCACC30), un document sobre les polítiques d'adaptació al canvi climàtic que impulsa el Govern.
Durant la seva intervenció, Fernández de Losada ha destacat que "la resiliència climàtica depèn de la capacitat de les regions en l'articulació territorial", posant com a exemple la gestió de la sequera, la seguretat hídrica i la prevenció d'incendis en el context català, informa un comunicat del Govern aquest dissabte.
La delegació de la Generalitat també s'ha reunit amb autoritats del Govern Metropolità de Tòquio i de les prefectures de Kyoto i Osaka per presentar l'Estratègia Àsia 2025-2030, que prioritza a Japó com a soci estratègic en àmbits com la innovació tecnològica.
Prèviament, la directora general d'Assumptes Multilaterals, Clelia Colombo, va mantenir una agenda institucional a Corea del Sud amb representants de Seül, Daejeon i l'associació GAROK per explorar col·laboracions en mobilitat, promoció econòmica i programes d'intercanvi acadèmic.
La missió a Àsia ha conclòs amb trobades a Busan i Gyeonggi-do (Corea del Sud) centrats en salut pública i sectors de tecnologia com els semiconductors, la intel·ligència artificial i l'hidrogen verd.