El Govern presenta la seva proposta per modernitzar els Canals d'Urgell (Lleida) en 15 anys

LLEIDA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha presentat aquest dimarts, durant l'assemblea general de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU) celebrada a Mollerussa (Lleida), la seva proposta de finançament i detalls tècnics per a la modernització integral dels Canals d'Urgell en 15 anys, amb un pressupost previst de més de 1.000 milions d'euros.
La proposta, elaborada entre la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i el Ministeri d'Agricultura, fixa un pla per renovar completament la xarxa de reg dels Canals d'Urgell i modernitzar 70.000 hectàrees de regadiu, informa la Generalitat en un comunicat.
Els representants dels proveïments municipals i dels aprofitaments hidroelèctrics hauran de decidir si accepten la proposta en una nova assemblea prevista a finals d'octubre, després que la CGRCU hagi dut a terme un cicle de reunions informatives per resoldre dubtes de forma individualitzada.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha manifestat durant l'assemblea que aquest projecte "suposarà un referent en la gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics".
"Avui hem posat les bases d'un projecte històric per assegurar el futur dels Canals d'Urgell i de l'agricultura de les Terres de Lleida", ha afegit Ordeig, i ha assegurat que aquest és, en les seves paraules, el projecte de modernització de major envergadura que s'ha fet mai a Catalunya.
PROJECTE DE MODERNITZACIÓ
La modernització dels Canals d'Urgell suposarà passar de l'actual reg per inundació, que representa prop del 90% de la superfície, a un sistema pressuritzat a demanda, amb conduccions enterrades, 44 basses de regulació, 20 estacions de bombament i 20 plantes fotovoltaiques, a més de 4.000 quilòmetres de canonades i uns 8.000 hidrants.
Això permetrà un estalvi d'aigua i energia, augmentarà la productivitat agrària i farà el regadiu més resilient front les sequeres.
En aquest sentit, la Generalitat ha anunciat que vol establir mecanismes de bonificació perquè els regants que modernitzin puguin afrontar el moblament de les seves finques.
PRIMERES ACTUACIONS
S'han redactat quatre projectes executius que engloben prop de 12.000 hectàrees (sectors A-12, A-13, B-03, B-10 i C-02), amb declaració d'impacte ambiental favorable i llestos per iniciar la seva execució.
El calendari fixat al conveni amb la Conselleria d'Agricultura contempla un termini d'uns 15 anys per completar la transformació de tot el regadiu, una vegada s'engegui la primera fase.
A més, els regants i la Conselleria han anunciat la creació de l'Oficina de Suport a la Modernització dels Canals d'Urgell, situada a la Casa Canal, per oferir assistència tècnica i jurídica als regants.