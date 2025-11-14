El Govern presenta les seves estratègies per reduir les emissions agràries en la COP30

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang, ha participat en una trobada durant la COP30 que se celebra a Belém (Brasil) per presentar les estratègies per reduir les emissions de metà del sector agrari, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
Letang ha presentat les Estratègies Catalanes del biogàs i del digestat 2024-2030, que preveu triplicar la producció de biogàs, fins a superar els 1.900 GWh anuals el 2030.
Ha assenyalat que "el biogàs i el digestat no només són una via per reduir emissions, sinó una oportunitat per transformar" el model agrari.
Per assolir l'objectiu, el Govern calcula que caldrà construir 12 plantes de biogàs amb una capacitat de 50.000 tones de tractament o sis plantes amb una capacitat de 100.000 tones.
Aquest model descentralitzat ha de permetre "aprofitar els recursos locals de manera més eficient".