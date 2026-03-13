El Govern prendrà mesures davant de la crisi "el més aviat possible" a l'espera de la UE i el Govern d'Espanya

Dalmau no concreta si contemplen baixar impostos, i sobre Pressupostos demana "certeses" davant de la incertesa
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat espera prendre mesures per fer front a les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a Orient Mitjà "el més aviat possible", però les definirà després de conèixer les mesures que adoptin la Comissió Europea i el Govern i saber el marge fiscal del que disposaran, i després d'estudiar la seva complementarietat.
Ho ha dit el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en una roda de premsa posterior al cim d'aquest divendres del Govern amb els partits, que ha valorat molt positivament, i on ha assegurat que l'objectiu és "mobilitzar els recursos que facin falta durant el temps que facin falta".
"És diferent si la Comissió Europea articula diferents mecanismes de resposta en forma de fons europeus, de préstecs, de suspensió o no de les regles fiscals..., i com això es transmet, també en el cas d'Espanya, a les diferents comunitats autònomes. Cal ser molt prudent", ha dit.
Ha detallat que han acordat amb els grups crear un grup permanent d'anàlisi de la situació, i que adoptaran les mesures després d'haver escoltat les peticions dels diferents partits, així com de les patronals i els sindicats i els principals sectors econòmics afectats.
Pel Govern, els sectors econòmics als quals més preocupa l'afectació del conflicte són aquells "especialment vinculats al consum energètic", i ha citat el sector industrial, el químic, l'agroalimentari i l'automobilístic.
REBAIXA D'IMPOSTOS
Després de la cimera, partits com Junts o el PP han demanat rebaixes d'impostos, mesures que els Comuns i la CUP han rebutjat; preguntat per si el Govern ho estudia, Dalmau ha respost que s'han proposat "mesures d'un costat i de l'altre", i que la seva obligació és escoltar les propostes i analitzar-les.
"Avui era el dia d'escoltar per poder actuar al més aviat possible, i una vegada hem escoltat quins són les peticions i el marc de resposta que determina la Comissió Europea actuarem", ha assegurat, i ha agraït les contribucions dels grups i el bon to.
PRESSUPOSATS
La cimera s'ha produït a una setmana del debat de totalitat del projecte de Pressupostos del Govern en el Parlament, acordats amb els Comuns, però no amb ERC.
El conseller ha rebutjat valorar si les mesures que es prenguin estaran condicionats per l'èxit o no del projecte de nous comptes públics en el tràmit parlamentari.
"No vull articular més pronunciaments sobre els Pressupostos dels quals ja hem vingut fent en els últims dies. Avui crec que era un moment d'escoltar les propostes dels diferents grups parlamentaris", ha argumentat.
Ha afegit només que el Govern està concentrat que Catalunya compti amb Pressupostos, i ha insistit en la idea que transmeten des de l'Executiu aquestes últimes setmanes: "En moments d'incertesa són importants les certeses".