El Govern i el PP es reuniran per abordar els pressupostos de la Generalitat del 2025

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat i el PP català es reuniran per abordar els pressupostos del 2025, després que l'executiu hagi contactat amb els populars per posar data a una trobada.

Encara no hi ha un dia previst per a aquesta reunió, segons ha avançat aquest dimarts 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts dels populars a Europa Press.

Junts va anunciar dilluns que mantindrà una primera trobada amb el Govern sobre els comptes aquest divendres, a la qual assistiran Mònica Sales, Antoni Castellà i Jordi Munell per part del partit, i la intenció de l'executiu també és convocar la CUP.