El Govern potenciarà les relacions comercials de Catalunya en la Setmana Catalana d'Osaka

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat potenciarà les relacions comercials per posicionar Catalunya com a destinació d'inversions empresarials i turístiques al mercat asiàtic, en el marc de la Setmana Catalana d'Osaka, a través de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció) i l'Agència Catalana de Turisme (ACT).

A partir d'aquest dilluns, es mantindran reunions amb multinacionals japoneses de sectors capdavanters com el quimicofarmacèutic o les telecomunicacions, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball aquest diumenge en un comunicat.

El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, es trobarà amb directius de multinacionals japoneses com AGC Pharma, Fujitsu o Denso, la qual cosa es complementarà amb les reunions de la missió institucional encapçalada pel president de la Generaltat de Catalunya, Salvador Illa.

TURISME

També s'impulsarà una missió comercial encapçalada per la directora de l'ACT, Arantxa Calvera, amb tretze empreses i entitats catalanes de tota la cadena de valor del sector turístic català, amb l'objectiu d'explorar el mercat turístic asiàtic i les oportunitats d'atreure visitants d'aquest país cap a Catalunya.

Els turistes japonesos i sud-coreans contribueixen significativament a la desestacionalització del sector i es caracteritzen per una despesa turística superior a la mitjana.

Mentre que la ràtio de concentració estival del mercat japonès és del 29,2% i el del comprat coreà del 31,4%, la mitjana global dels turistes estrangers a Catalunya se situa en el 43,7%, la qual cosa evidencia una distribució més equilibrada al llarg de l'any.

EL JAPÓ COM A SOCI COMERCIAL

Segons les dades d'Acció, el Japó és un dels principals socis comercials de Catalunya a Àsia: les exportacions catalanes al Japó han superat els mil milions d'euros el 2024, i han registrat un creixement del 41% en els últims deu anys.

Així mateix, el viatge empresarial també permetrà donar a conèixer els actius que ofereix Catalunya com a destinació per als projectes d'inversió d'empreses japoneses que busquin establir-se a Europa.

En aquest sentit, entre 2020 i 2024, el Japó ha invertit 700 milions d'euros a Catalunya en projectes que han permès crear més de 3.000 llocs de treball i és el setè país del món que més ha invertit a Catalunya.