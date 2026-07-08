El Govern posa "la primera sanció" de l'Oficina d'Igualtat de Tracte per teràpies de conversió

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha assegurat que el Govern ha posat "la primera sanció de l'Oficina d'Igualtat de Tracte per teràpies de conversió", en aplicació del règim sancionador de la llei dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de l'LGTBI-fòbia.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern d'aquest dimecres al ple del Parlament, en la qual ha assegurat que l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat la setmana passada permetrà "ser molt més ambiciosos" en les polítiques del seu departament, i ha destacat que s'ha dotat amb un 23% més la direcció general per ampliar la resposta a l'LGTBI-fòbia.
També ha reivindicat accions que s'estan duent a terme en aplicació d'aquesta llei en àmbits com la formació transversal dels diferents departaments, i ha posat d'exemple la formació al personal penitenciari de la presó de Brians 2, de justícia juvenil, del registre civil i del personal de la Conselleria de Justícia.