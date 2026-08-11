El Govern es posa a disposició dels catalans a Colòmbia i vehicularà ajuda a través de l'ACCD

Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press /
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern s'ha posat aquest dimarts a disposició de la comunitat catalana a Colòmbia i ha anunciat que respondrà, a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), a la petició d'ajuda oficial que ha fet el país arran del terratrèmol que ha deixat de moment almenys 169 morts i més de 660 ferits, segons el balanç provisional.
Així ho han explicat fonts de la Conselleria d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat a Europa Press després que el conseller Jaume Duch s'hagi reunit telemàticament amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell.
Durant la trobada, el conseller s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país, i els 'casals' li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme; el Ministeri d'Exteriors ja ha confirmat que no hi ha cap espanyol entre els morts.
Les mateixes fonts han afirmat que el Govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol a través de la Delegació als Estats Andins, amb seu a Bogotà, "per tenir informació actualitzada de les víctimes".
L'ACCD vehicularà l'ajuda amb la coordinació del seu representant a Colòmbia i en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).