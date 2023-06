BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que el Govern podrà endarrerir "unes setmanes" l'entrada a l'estat d'emergència per sequera que estava previst per a les últimes setmanes d'agost, a causa de les precipitacions dels últims dies.

En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, també ha avisat que "hauria de ploure moltíssim" per no acabar en un estat d'emergència per sequera, i ha subratllat que el nivell dels pantans estan al 30% de capacitat, una xifra similar a la de la setmana passada.

Ha destacat que s'ha revertit la situació d'"absoluta destrossa" del maig i l'abril i s'ha anat recuperant el nivell dels pantans, però ha sostingut que el Govern no rebaixarà les mesures establertes fins ara, ja que considera que la situació és complexa.