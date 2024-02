Govern i Plataforma Pagesa pacten un document de treball amb les reivindicacions del sector

Ambdues parts revisaran el Pla Especial de Sequera, la burocràcia i les ajudes de la PAC.



BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Plataforma Pagesa han consensuat aquest dimecres un document de treball sobre les reivindicacions dels agricultors basat en tres punts: revisió del Pla Especial de Sequera, simplificació de la burocràcia i les ajudes de la PAC.

El departament i els representants dels agricultors han mantingut "la primera de les reunions de treball tècnic previstes per avançar en l'anàlisi i vies d'acord per donar resposta a les seves reivindicacions", informa Acció Climàtica en un comunicat.

En la trobada han participat representants de la Plataforma, el conseller David Mascort; el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, i el secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, i ve precedit de les protestes dels agricultors, que han tallat carreteres i autopistes amb els seus tractors.

Durant la reunió s'ha treballat en tres blocs de demandes: les relatives a ajustos del Pla Especial de Sequera per no posar en risc la viabilitat de l'activitat agrícola i ramadera, donada la situació d'emergència; la simplificació i agilitació de la tramitació administrativa; i les ajudes de la PAC (Política Agrària Comuna).

Com a resultat de la reunió "s'ha concertat un document de compromisos que marquen el full de ruta del treball més immediata que se seguirà duent a terme a través de grups de treball específic".

Finalment, el Govern i Plataforma Pagesa s'han emplaçat a trobar-se el proper 27 de febrer amb altres punts sobre la taula.

AGILITZACIÓ DE TRÀMITS

Durant la reunió, Mascort ha explicat les mesures que ha engegat el Govern per avançar en l'agilitació de tràmits i en la transparència del calendari de pagaments al sector agrícola.

En aquest sentit, aquest dimecres s'ha publicat a la web de la Conselleria el calendari de pagaments d'ajudes corresponents al 2024 i s'ha anunciat que s'ajornarà l'engegada de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat.

També s'estudiarà opcions com la implantació d'aplicacions informàtiques més intuïtives i fàcils o una major simplificació de la demanda de dades per part del departament a l'hora de realitzar qualsevol tràmit.

La Generalitat també sol·licitarà al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació posposar l'aplicació del Quadern Digital d'Explotació fins al 2026, tal com preveu Europa, i es demanarà flexibilitzar l'entrada de dades perquè només sigui necessari fer-ho una vegada a l'any i només amb la informació imprescindible.

SIMPLIFICACIÓ

En la mateixa línia, també s'estudiaran altres propostes per fer més fàcils els controls associats a la DUN (Declaració Única Agrària) o la simplificació de tràmits per als obradors de les explotacions agrícoles i ramaderes de petit i mig format i escorxadors de baixa capacitat, entre d'altres.

Un altre dels temes que ha centrat la trobada han estat les implicacions per a l'agricultura i la ramaderia de l'activació de l'estadi d'emergència per sequera en les conques internes.

En aquest sentit, es treballarà conjuntament per poder ajustar les restriccions en el marc del Pla Especial de Sequera als llindars de viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, i s'estudiaran mesures flexibles per a aquelles explotacions que hagin realitzat millores en el reg, així com noves ajudes per fer front a les possibles pèrdues.

RAMADERIA

En el cas de la ramaderia, s'estudiarà també s'aplicaran aquestes mesures flexibles segons el tipus d'explotació; s'abordarà un pla de xoc per resoldre els dèficits d'aigua de les explotacions ramaderes que manquen d'accés a l'aigua i s'estudiarà la flexibilització del PES per atendre a les diferents tipologies d'explotacions d'engreix i no engreix.

D'altra banda, es crearà un grup de treball per abordar temes com la modernització de regadius, la incorporació d'aigua regenerada i altres temes relacionats amb la planificació hídrica.