El Govern plantejarà aquest dimarts un acord amb l'OCDE per "millorar l'educació" catalana

Illa creu que la regulació dels mòbils a les escoles ajudarà a millorar l'aprenentatge



FIGUERES (GIRONA), 9 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts la consellera d'Educació, Esther Niubó, portarà a la reunió del Consell Executiu una proposta per impulsar un acord de col·laboració amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), que organitza i gestiona les proves PISA, amb l'objectiu de "millorar l'educació a Catalunya".

Ho ha dit aquest dilluns en una visita a l'Escola Dalí de Figueres (Girona) per l'inici del nou curs escolar, acompanyat per Niubó, on ha afirmat que amb aquest acord es vol comptar amb "els millors experts i pràctiques per a l'excel·lència de l'educació a Catalunya" i que ofereixi oportunitats a tots els nens.

Illa ha assegurat que l'objectiu del seu govern serà impulsar l'educació a Catalunya i que per aconseguir-ho prendran "com a referència les millors pràctiques dels millors països en matèria d'educació".

"Serà un acord per comptar amb els millors experts i les millors pràctiques en aquests països en matèria educativa, treballar-ho conjuntament amb la comunitat educativa i mirar com millorar l'educació a Catalunya", ha afegit.

A més a més, ha reiterat que la voluntat del Govern és oferir "la millor educació possible, de qualitat i equitativa, que ofereixi a tots els nens les millors oportunitats".

NOU CURS

Un total d'1.610.346 alumnes de Catalunya comencen entre aquest dilluns i el dijous 12 el nou curs escolar, que tindrà com a novetat la prohibició dels mòbils a primària i la restricció del seu ús a l'ESO; més aules d'acolliment per a estudiants nouvinguts de l'estranger i l'aposta per l'FP dual.

El president ha volgut expressar els "millors desitjos a tots els alumnes" i famílies de Catalunya que comencen les classes aquest dilluns.

També ha volgut traslladar un reconeixement als docents de Catalunya per formar els ciutadans del futur, diu textualment, i ha posat en valor la seva professionalitat: "Que sàpiguen que el Govern de Catalunya i jo, com a primer servidor públic, apreciem molt la feina que fan els docents de Catalunya".

MÒBILS A LES ESCOLES

Ha recordat que el curs 2024-2025 comptarà amb algunes novetats com l'aplicació de les normes d'ús del telèfon mòbil als centres educatius, unes "mesures acordades en el Consell d'Educació de Catalunya".

En aquest sentit, ha assenyalat que a partir d'aquest dilluns no es podrà fer servir el mòbil ni a infantil ni a primària, i a l'ESO es permetrà "només per a usos educatius i seguint les indicacions dels docents".

Illa creu que aquesta regulació contribuirà a millorar l'aprenentatge i a que els estudiants aprenguin a fer servir bé la tecnologia, que, segons ell, "mai podrà substituir la conversa, el contacte entre les persones, la concentració" i el pensar per un mateix.

També ha destacat que aquest nou curs comptarà amb programes específics de reforç de les matemàtiques, de comprensió lectora i d'anglès, i que s'han augmentat les aules d'acolliment, i ha agraït a l'anterior Govern les mesures impulsades i assegura que els donarà "continuïtat".