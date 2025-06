El Govern planteja simplificar els seus comptes a xarxes socials per "optimitzar la presència digital"

Contempla ampliar la presència a TikTok i de moment rebutja deixar X

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern planteja ordenar i simplificar el nombre de comptes a les xarxes socials amb l'objectiu "d'optimitzar la presència digital de la Generalitat i garantir una comunicació més eficient".

Es vol racionalitzar els recursos de la Generalitat en l'àmbit digital i reforçar aquells canals que actualment "aporten més valor públic", perquè cada canal tingui una funció clara i útil en conjunt, han confirmat fonts del Govern a Europa Press.

La mesura és una de les recollides en el Pla d'Acció Departamental de la Conselleria de la Presidència, que pilota Albert Dalmau, i busca "evitar la dispersió de la informació" i reforçar l'impacte dels canals actius.

Actualment, la Generalitat té presència amb 188 comptes a X, 78 a Instagram, 77 a Facebook, 59 a YouTube, 23 a LinkedIn i dos a TikTok; que tenen el suport de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana (DGSEC).

PRESÈNCIA A X

A la xarxa X, els comptes de la Generalitat acumulen més de 4,9 milions de seguidors, segons les dades recollides recentment per Europa Press, i el compte de Mossos d'Esquadra és el que té més seguidors (645.276), seguida del Servei Meteorològic de Catalunya (427.378), Protecció Civil (388.259), el compte del Govern (318.449), i Trànsit (309.145).

Per contra, el que menys seguidors té és el compte que informa de les incidències a la línia de Rodalies RL3 (97), la Delegació del Govern a Madrid (136), i les delegacions a l'Àfrica Meridional (139), l'Àfrica Occidental (164) i al Brasil (201).

A X, 70 dels 188 comptes tenen més de 10.000 seguidors, i 38 no arriben al miler de seguidors, i encara que no concreten quins comptes s'eliminaran o fusionaran, el Govern sosté que el nombre de seguidors no serà l'únic criteri a tenir en compte.

Es creu que aquest no ha de ser el factor més determinant, ja que alguns poden tenir un públic específic però que compleixin una funció que es consideri estratègica o de servei públic rellevant.

Totes les conselleries tenen compte en aquesta xarxa social, a més d'algunes direccions generals o altres serveis, així com les delegacions territorials i les delegacions exteriors, i també hi ha comptes automatitzats per informar sobre incidències a les diferents línies de Rodalies i als principals eixos viaris.

ELON MUSK

Sobre si s'ha plantejat deixar d'utilitzar X per les dinàmiques en aquesta xarxa social des de la seva adquisició per part del magnat Elon Musk, les fonts citades admeten la "proliferació de la desinformació i dels discursos d'odi", però veuen responsable estar presents en aquelles xarxes socials on és la ciutadania i es produeix el debat públic.

Per aquest motiu, es plantegen com fer servir la presència a X de manera més eficient, coordinada i estratègica i, ja que la majoria d'institucions a Espanya i Europa han mantingut els seus comptes, també ho farà el Govern, de moment, i amb un "criteri institucional".

PERFILS NOUS

TikTok és la xarxa social en què la Generalitat té menys perfils: el de Mossos, que té gairebé 118.000 seguidors, i el perfil institucional de la Generalitat, amb una mica més de 16.000.

Quatre dels membres del Consell Executiu tenen presència a TikTok, encara que no siguin comptes institucionals de la Generalitat: són el president, Salvador Illa (té 1019 seguidors), la consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque (857 seguidors), el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper (213 seguidors) i el d'Agricultura, Òscar Ordeig (134 seguidors).

El Govern reconeix que és un dels canals amb els quals poden arribar al públic jove i que està "en creixement", per la qual cosa no descarten ampliar la presència institucional en aquesta xarxa social, però que han de fer arribar la informació de manera clara i rigorosa.

L'eliminació de perfils en alguna de les xarxes socials, o la potencial ampliació de la presència de la Generalitat a TikTok o d'altres, es valorarà amb criteris estratègics: "Només s'obriran quan hi hagi una necessitat comunicativa justificada que no pugui ser coberta amb els canals ja existents", sentencien.