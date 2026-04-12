El Govern planteja sancions de fins a 900.000 euros per vandalisme en trens si afecta al servei

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern planteja noves sancions de fins a 900.000 euros per actes de vandalisme i grafitis en trens i infraestructures ferroviàries que afectin al servei, tal com preveu la proposició de llei de modificació de la Llei ferroviària que inicia la seva tramitació parlamentària la setmana vinent, informa l'executiu en un comunicat aquest diumenge.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que darrere d'aquest canvi normatiu hi ha un "missatge de no impunitat" per no permetre més actes vandàlics que, afirma, són causa d'un percentatge no menor d'incidències en el servei.
Paneque ha recordat que aquesta iniciativa recull el compromís del president de la Generalitat, Salvador Illa, com ho va exposar en el Debat de política general, amb sancions de fins a 900.000 euros en els casos en els quals el vandalisme afecti al servei de transport públic ferroviari.
Segons la consellera, el text quedarà aprovat abans d'estiu i es podrà aplicar el nou règim sancionador: "Més enllà de l'afectació a les persones usuàries, pintar grafitis té un cost de 32.000 euros cada dia, ha detallat.
Així, es qualifiquen les pintades de grafitis als trens com a infracció greu quan afecta al servei, amb sancions de fins a 18.000 euros per les lleus, de 18.001 a 90.000 euros per a les greus i d'entre 90.001 i 900.000 euros per les molt greus.
MÉS EINES
A més, el text també dota als operadors de més eines per garantir plans de seguretat adequadament dotats i reforça la coordinació policial per detectar als infractors.
La reforma incorpora les pintades en trens i infraestructures com a infraccions greus o molt greus, i el canvi legislatiu constitueix el primer paquet de mesures del pla de xoc per erradicar aquesta problemàtica.