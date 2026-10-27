El Govern es personarà com a acusació particular pels aldarulls a Barcelona de dissabte

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que la Generalitat es personarà com a acusació particular i exercirà les accions penals i civils corresponents després dels aldarulls d'aquest dissabte a Barcelona, que es van saldar amb 130 detinguts.
Segons recull un acord de govern aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts, s'ha encarregat al Gabinet Jurídic iniciar les actuacions per defensar els interessos de la Generalitat, que també assumirà la representació, assistència i defensa jurídica dels Mossos d'Esquadra i la resta del personal públic afectat pels desordres.
En una roda de premsa, Paneque ha assegurat que el Govern articularà tots els mecanismes a la seva disposició per actuar "amb tot el pes de la llei" sobre les persones que van participar en els aldarulls.