El Govern permetrà als ajuntaments omplir piscines públiques i privades si són un refugi climàtic

Deixa en mans dels ajuntaments fixar quines piscines ho són i els criteris d'ús de cadascuna

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La Generalitat permetrà aquest estiu que els ajuntaments catalans puguin omplir les piscines públiques i privades amb aigua potable malgrat la sequera, sempre que compleixin la funció de refugi climàtic.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, en la qual ha detallat que el Govern ha aprovat un decret per crear un cens en què cada municipi introduirà els seus refugis climàtics, que podrà incloure piscines públiques i privades obertes a la ciutadania.

Plaja ha detallat que el decret també fixa llindars de consum per plaça per als establiments d'allotjament turístic i introdueix un règim especial per regular "les aportacions de recurs hídric que facin al sistema les dessalinitzadores portàtils de titularitat privada".

Plaja ha explicat que el Govern ha aprovat aquest decret malgrat l'augment de les reserves d'aigua, i també preveu modificacions en el règim sancionador que s'aplica als municipis que incompleixin les dotacions.

D'ACORD AMB L'ACM I LA FMC

La portaveu de l'executiu català ha destacat que aquestes mesures s'han pres d'acord amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FMC).

Ha destacat que seran els mateixos ajuntaments els qui fixaran quines piscines es consideraran refugis climàtics i establiran les condicions d'ús, com els preus d'accés o l'accés gratuït, i els requisits que hauran de complir, com l'aforament i el tipus de vigilància.

Aquest decret inclou les piscines municipals i les privades d'ús comunitari, les d'hotels i les de centres esportius, però no les de famílies ni d'ús particular, ha detallat Plaja, qui ha afegit que en el cas de les privades només es consideraran refugi climàtic si l'ajuntament corresponent arriba a un acord amb els propietaris.

ACORD AMB L'AJUNTAMENT

Plaja ha explicat que en cas que hi hagi piscines comunitàries de veïns que no arribin a un acord amb el seu ajuntament si es consideren refugi climàtic "no es podran omplir i s'hauran d'adaptar al règim del Pla especial de sequera".

Els municipis hauran d'introduir en els plans d'emergència per sequera el concepte de refugi climàtic, i les piscines considerades com a tal es podran omplir "en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, sempre que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals que compensin l'aigua que s'utilitzi".

A més, Plaja ha assegurat que si els titulars de piscines privades, com hotels o comunitats de propietaris, decideixen instal·lar una dessalinitzadora portàtil i compleixen amb els requisits per col·locar-la "no tindran limitacions" d'aigua, ja que seria aigua que no forma part del sistema.

CONVALIDACIÓ DEL PARLAMENT

Les mesures del decret hauran de ser convalidades per la Diputació Permanent del Parlament que es reunirà divendres, després es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i entraran en vigor des de llavors.

Preguntada per si el Govern no establirà criteris sobre quines piscines han de ser refugis climàtics, Plaja ha explicat que s'ha acordat que siguin els ajuntaments els qui ho fixin, ja que "consideren que una norma no val igual per a tots els municipis", i ha confiat en el sentit comú que assegura que tenen els consistoris.