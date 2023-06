El Govern penalitza amb 68.200 euros Serveo per incompliments en el servei del 112

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha penalitzat amb un pagament mensual Serveo pel servei del telèfon 112 durant 14 mesos --entre febrer del 2022 i març del 2023-- per un valor total de 68.199,76 euros per incompliments i demores en el servei.

Així ho ha explicat el Govern en resposta a una pregunta parlamentària de la CUP, consultada per Europa Press aquest dilluns, ha avançat Rac1.

Serveo és l'antiga Ferrovial Servicios, filial de la qual Ferrovial va vendre una participació del 75,01% a Portobello a principis de febrer del 2022, i que gestiona el 112 des del maig del 2021.

Fonts de la Generalitat han explicat a Europa Press que els expedients sancionadors s'han donat per no poder atendre persones que hi trucaven i que no parlaven ni català ni castellà.

Les penalitzacions tenen imports d'entre 847 euros i 18.741,45 euros i s'han produït per demores en la prestació del servei de traducció d'idiomes, l'incompliment de la qualitat de la comunicació i l'operativa de la trucada i el no compliment de l'objectiu nivell de servei.