El Govern i el Parlament Europeu impulsen una campanya sobre els drets dels consumidors

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de l'Agència Catalana del Consum de la Conselleria d'Empresa i Treball, i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona han presentat aquest dijous la campanya 'Drets amb segell UE' per explicar els drets dels consumidors en compres i contractació, ha informat el Govern en un comunicat.
La iniciativa, que s'ha presentat amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, es difondrà a través de les xarxes socials i consta de 10 vídeos elaborats per cinc creadors de contingut que expliquen els drets que afecten el dia a dia dels consumidors europeus.
La campanya, produïda per l'agència creativa Sibilare, es difondrà durant les pròximes setmanes als comptes d'Instagram i Youtube de l'Agència Catalana del Consum i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, i també inclou un díptic informatiu que explica els seus objectius i contingut.
L'encarregat d'inaugurar l'acte ha estat el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, que ha destacat que el comerç digital ja és una part central de l'economia i que, per això, "la protecció dels drets dels consumidors en l'entorn digital és avui més important que mai".
Durant la presentació, l'eurodiputada Laura Ballarín ha afirmat que Europa és el lloc del món on els consumidors estan més protegits, però que això no significa que no calgui reivindicar la plena aplicació de les lleis europees ja aprovades i continuar avançant en noves iniciatives.