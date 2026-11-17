LLEIDA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de 425.745 euros en ajuts a 49 explotacions agrícoles afectades pels incendis del juny i juliol del 2025 a Tivenys, Aldover (Tarragona), Granyena de Segarra, Sanaüja i Vilanova de l'Aguda (Lleida).
La línia d'ajuts té com a objectiu donar suport a la continuïtat de l'activitat agrícola a la zona, informa el Govern en un comunicat.
340.185 euros corresponen a 28 expedients de pagesos professionals, explotacions agrícoles prioritàries i pagesos joves; els 85.560 euros restants, a 21 expedients de la resta dels beneficiaris.
La Subdirecció General de Boscos ha fet inversions directes per a la gestió posterior a l'incendi dels terrenys als municipis de Paüls i Alfara de Carles (Tarragona).
També ha invertit en treballs de reducció del risc d'erosió a zones sensibles afectades per l'incendi del juliol del 2025 a Xerta (Tarragona).