El Govern pacta amb el Consell de Gremis de Catalunya per impulsar el comerç de proximitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana del Consum (ACC), vinculada a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha signat un acord de col·laboració amb el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme per acompanyar les empreses en una millora de la qualitat i atenció als consumidors.
L'objectiu principal és "consolidar la confiança de la ciutadania en el comerç de proximitat", sempre d'acord amb la professionalitat, el tracte personalitzat, un compromís amb la qualitat i la capacitat d'adaptació al canvi del gust dels consumidors, ha explicat la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Un altre dels compromisos passa per la promoció de mecanismes de resolució de conflictes al voltant del consum, a través de la mediació o l'arbitratge, i que evitin la via judicial.
Totes dues entitats engegaran accions informatives i educatives per a professionals, empreses i treballadors, com la publicació d'una sèrie d'infografies amb els dubtes més habituals.
El director de l'ACC, Isidor García, ha destacat que totes dues parts tenen interès a "desenvolupar de manera coordinada actuacions que afavoreixin la transparència del mercat, els drets dels consumidors i la seva satisfacció".