El Govern obrirà "vies de treball" sobre emergències amb la tercera ciutat més gran de Corea

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que obriran "vies de treball" perquè els Bombers, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil també puguin fer tasques d'intercanvi d'experiències i aprenentatge amb els serveis d'emergències de la tercera ciutat més gran de Corea, Incheon.

Després de reunir-se amb l'alcalde d'Incheon, Yoo Keong-bok, en el segon dia del viatge oficial a Corea, Aragonès ha explicat que aquest intercanvi podrà incidir especialment en les tècniques de comunicació i gestió de situacions d'emergències, atès que estan "molt ben preparats", segons recull un comunicat del Govern.

La reunió, que ha tingut lloc a l'Ajuntament d'Incheon, s'ha centrat en la gestió de les emergències i les catàstrofes, ja que la ciutat coreana disposa "d'un sistema molt avançat des del punt de vista tecnològic", d'especial interès per a Catalunya en relació a aspectes com els avisos a la ciutadania.

Aragonès i Keong-bok també han explorat vies de col·laboració en àmbits com el de les tecnologies avançades, de gestió i prevenció d'emergències i de vehicles elèctrics i autònoms.

El president de la Generalitat, a més, ha visitat la seu de Hyosung TNS i s'ha reunit amb el president i CEO de la companyia, Hyunsik Sohn, que és una de les corporacions més importants de Corea del Sud en diversos sectors i té presència a Catalunya des de fa més de 20 anys a través d'una oficina comercial a Barcelona d'indústries pesades, química i tèxtil.

També té una branca d'equips tecnològics per a banca, per la qual cosa tots dos han parlat sobre el subministrament de caixers automàtics a Catalunya per garantir l'accés de la ciutadania als serveis financers a més de les innovacions per contribuir a la digitalització de les institucions públiques.