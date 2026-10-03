El Govern obrirà en 2027 la primera convocatòria per a la compra conjunta de cases per 100 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat preveu llançar al gener de 2027 la primera convocatòria del fons per impulsar la compra conjunta d'habitatges entre la Generalitat i persones de més de 40 anys, dotada amb 100 milions d'euros inicials.
Així ho ha explicat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en declaracions als mitjans de comunicació, i ha destacat que l'objectiu passa per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat a persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però per motius d'edat, no poden accedir al finançament necessari.
Ha detallat que la mesura, que no va ser recolzada per la majoria dels partits en el Parlament durant el Debat de Política General (DPG), activarà les classes mitjanes treballadores perquè siguin propietàries i tinguin "l'estabilitat i tranquil·litat" de tenir un pis en propietat, sense que la Generalitat hagi de recórrer al dret de tanteig i retracte.
Ha explicat que per perseguir aquesta fi, l'única eina amb la qual comptava la Generalitat fins avui era el dret de tanteig i retracte, que té "limitació econòmica" i a través de la qual el Govern ha invertit al voltant de 400 milions d'euros.
MÉS PARC PÚBLIC
Ha defensat que la mesura augmentarà el parc públic d'habitatge a Catalunya, ja que els pisos que s'adquireixin conjuntament estaran protegits, fins i tot si la persona decideix comprar l'altra meitat de l'habitatge propietat de la Generalitat, per la qual cosa "no respondran a dinàmiques de mercat lliure o especulatives".
Ha detallat, a més, que permetrà adquirir pisos als grans fons d'inversió que s'estan desprenent dels habitatges perquè, després de les polítiques aplicades pel Govern en matèria d'habitatge, "ja no tenen la rendibilitat que esperaven".
"D'aquesta manera, el que fem és permetre que torni a haver-hi, com sempre ho hi ha hagut a Catalunya, una matriu de propietat de petits propietaris. De persones que tenen el seu habitatge per viure", ha dit la consellera.
CARACTERÍSTIQUES
Les ajudes plantegen dos casos diferenciats, un per a les persones d'entre 40 i 55 anys, en les quals la Generalitat assumirà el 50% de la propietat i els beneficiaris seran propietaris de l'habitatge durant 50 anys, i un altre per a les persones de més de 56 anys, en el qual l'administració assumirà el 60% de la propietat i la persona podrà viure com a propietària durant 40 anys.
Alguns detalls encara no s'han definit, com el topall màxim en el qual se situarà el preu d'aquests habitatges, i l'abast en nombre d'habitatges que arribaran a tenir la primera dotació de 100 milions d'euros, encara que Paneque ha assegurat que si la fórmula funciona es repetiran les convocatòries, "igual que amb el Fons d'Emancipació", ha explicat.
ALTRES PLANES
Junt amb aquest fons, el Govern també va presentar en el DPG altres mesures en matèria d'habitatge, com l'ampliació dels préstecs d'emancipació que permet incloure en el preu màxim de compra de l'habitatge les obres necessàries per obtenir la cèdula d'habitabilitat, i cobrir així també els pisos que necessiten reformes.
També la creació d'un fons d'emergència habitacional, en el qual la Generalitat ha fet una inversió inicial de 25 milions d'euros i està treballant per captar la participació d'altres administracions o entitats bancàries, i que servirà per adquirir habitatges per a persones en situacions d'emergència i sempre quan hagin fracassat la resta de mesures disponibles.
RESULTATS
Respecte al desplegament del Pla 50.000, s'han mobilitzat un total de 45.551 habitatges, dels quals a tancament de l'últim trimestre, 12.599 estan ja construïts i poden llogar-se o ja estan ocupats, mentre que 25.943 estan en els processos inicials i 7.009 en construcció.
En el marc del pla per transformar solars en sòl edificable, la conselleria calcula que 25 sectors, amb capacitat per 20.953 habitatges, són els que estan més avançats, i ja tenen el planejament i la gestió aprovats, per la qual cosa en alguns casos podrien aportar nous projectes d'habitatge ja per al proper any.