El Govern obre una nova convocatòria d'ajuts de 4,9 milions per impulsar acció humanitària

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat ha obert per tercer any consecutiu una nova convocatòria de subvencions de gairebé 4,9 milions d'euros per impulsar i reforçar l'acció humanitària.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior ha detallat que la dotació total és de 4.860.000 euros, i servirà per establir convenis amb organitzacions humanitàries implantades en Catalunya per donar resposta a situacions d'emergència.
En concret, es tracta de situacions de crisi d'aparició sobtada generades per catàstrofes naturals o d'origen humà, a més de crisis de llarga durada o infrafinançades.
Des del 2024, l'ACCD ha treballat amb entitats humanitàries via convenis com Oxfam Intermón, Metges del Món, Assemblea de Cooperació per la Pau, Farmamundi, Acció Contra la Fam i Creu Roja a territoris com Palestina, República Democràtica del Congo, Mali, Myanmar i l'Equador, entre d'altres.
Cada entitat haurà de presentar una única sol·licitud que pot incloure una o els dos tipus de crisi i actuar en un o més sectors d'intervenció, amb un màxim de tres intervencions tipus.
L'import per conveni és fix i s'estableix en 810.000 euros, i en cada conveni es poden executar un màxim de 3 projectes, amb una subvenció de l'ACCD per projecte d'entre 205.000 i 405.000 euros, sense poder superar el 90% del cost total del projecte.
El termini per presentar sol·licituds, que s'haurà de fer per via telemàtica, es va obrir aquest dimarts i finalitzarà el 22 de juny.