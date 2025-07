El Govern obre la línia d'ajuts Moves III del 2025 amb un pressupost de 65 milions

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha obert la línia d'ajuts Moves III del 2025, dotada amb 65 milions d'euros i destinada a subvencionar l'adquisició de vehicles electrificats i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Els ajuts es poden sol·licitar des d'aquest dimarts i seran vigents fins al 31 de desembre d'aquest any o fins que s'exhaureixi el pressupost, i el procediment per demanar-los incorpora mesures per simplificar i agilitzar-ne la tramitació, ha informat la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Econòmica aquest dilluns en un comunicat.

El programa preveu ajuts d'entre 700 i 9.900 euros per a l'adquisició de vehicles de propulsions alternatives (elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible) per a les persones físiques i autònoms, en funció de la tipologia de vehicle, de si es desballesta el vehicle vell i de les condicions del sol·licitant.

També inclou ajuts d'entre el 20% i el 80% per a la instal·lació de punts de recàrrega i les persones físiques podran sol·licitar els ajuts per a aquells vehicles que hagin adquirit des de l'1 de gener d'aquest any.

La mesura s'inclou en el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, que té com a finalitat accelerar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya, fins a les 180.000 noves matriculacions de vehicles electrificats, la creació de 9.000 punts de recàrrega de titularitat de la Generalitat i l'estalvi de 470.000 tones de diòxid de carboni.

Fins ara, el programa MOVES III a Catalunya ha contribuït a l'adquisició de 27.855 vehicles i la instal·lació de 26.927 punts de recàrrega.

A més a més, el percentatge de matriculacions de vehicles electrificats (elèctrics purs més híbrids endollables) el juny del 2025 ha arribat al 27,2% en la tipologia de vehicles turisme i tot terreny.