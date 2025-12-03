El Govern obre una línia d'ajuts de 10 milions per als afectats per la PPA

Romero assegura que fins ara no hi ha conseqüències econòmiques
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, ha anunciat que el Govern obrirà una línia d'ajuts de 10 milions d'euros ampliables a 10 milions més per fer front a les possibles conseqüències econòmiques del brot de pesta porcina africana (PPA).
Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions a la premsa al costat del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en les quals ha subratllat que, fins ara, aquestes conseqüències no s'han donat.
Ha explicat que aquest capital es destinarà a donar ajuts directes en cas que hi hagi empreses afectades, que el Govern treballa per sumar possibles fons europeus i que està en converses amb la Comissió Europea i el Govern central per activar-los si cal.
D'altra banda, Prodeca i Acció treballaran conjuntament per "acompanyar totes les empreses que tinguin dubtes" o qüestions a solucionar.
"És un paquet d'accions que posem a disposició per intentar donar respostes, estar al costat de les empreses i, sobretot, ajudar-les en allò que sigui possible", ha dit Romero, que ha afegit que ara hi ha una certa normalitat.
ORDEIG DEMANA "CALMA"
Ordeig ha insistit a demanar "calma" i actuar, textualment, sense alarmismes davant el brot, i ha assegurat que el Govern està bolcat i en contacte constant amb Brussel·les i el Ministeri, a més de la cadena de valor del sector porcí a Catalunya.
Ha subratllat que el radi d'afectació del brot està acotat als sis quilòmetres al voltant dels dos primers positius i que la "prioritat absoluta" és aconseguir que no s'estengui.
Ha demanat a tots els grups polítics un "front comú", ja que, en les seves paraules, Catalunya s'hi juga molt i ha rebutjat enviar missatges que puguin perjudicar el sector.
El conseller també ha demanat la col·laboració de la ciutadania per evitar desplaçar-se dins el radi de 6 quilòmetres, evitar la propagació i facilitar la feina dels professionals: "No es pot dir més clar: Si us plau, si podem evitar anar a córrer, anar amb bicicleta, per descomptat activitats organitzades, doncs, si us plau".