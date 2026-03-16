El Govern obre fins al 16 de maig la consulta del Pla d'Habitatge per a les zones rurals

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha habilitat fins al pròxim 16 de maig el procés de consulta pública prèvia a la redacció del Pla d'Habitatge de les àrees rurals, informa un comunicat de l'organització aquest dilluns.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va avançar durant la presentació del programa la intenció d'aprovar aquest projecte durant l'any en curs amb l'objectiu de "sumar polítiques d'habitatge i estratègies de reequilibri territorial".
Amb l'objectiu de recollir aportacions per a l'elaboració del Pla, la consulta del Govern planteja preguntes per identificar els problemes com la manca d'edificació, els edificis buits, el dèficit de rehabilitació o l'impacte dels habitatges turístics; també es consulta per les mesures prioritàries per millorar l'accés o els obstacles per impulsar la rehabilitació i reutilització d'edificis existents.