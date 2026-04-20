El Govern obre els ajuts per a les ADF amb un pressupost d'1 milió d'euros

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha obert aquest dilluns la convocatòria d'ajuts per a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), amb un pressupost d'1 milió d'euros, i que es podran sol·licitar de manera telemàtica en un termini de 15 dies naturals.
L'objectiu d'aquesta partida passa per potenciar el "paper clau" de les ADF en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, tant a través del suport al manteniment del seu dispositiu operatiu com la millora del material necessari per dur a terme els treballs de prevenció i actuació, informa aquest dilluns en un comunicat.
Segons les dades compartides pel departament, actualment hi ha 307 ADF a Catalunya, que representen 669 municipis, compten amb una superfície forestal associada d'1.744.779 hectàrees i cobreixen el 87% de la superfície forestal catalana.