El Govern obre la convocatòria anual de subvencions per a projectes de memòria democràtica

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El Memorial Democràtic ha obert aquest dimarts la convocatòria anual de subvencions destinades a impulsar projectes de commemoració, recerca, difusió i posada en valor del patrimoni memorial de Catalunya, ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat.
Aquestes subvencions tenen com a objectiu promoure el coneixement del passat recent, reforçar la memòria democràtica i consolidar els valors cívics i democràtics mitjançant iniciatives a tot el territori i les sol·licituds es podran presentar des d'aquest dimarts fins al 16 de març.
La convocatòria disposa d'una dotació global de 580.000 euros --les quanties oscil·laran entre els 5.000 i els 30.000 euros en funció de la tipologia de la iniciativa-- i es dirigeix a projectes d'entitats locals, associacions, fundacions, universitats, empreses i particulars que treballen en la recuperació i el foment de la memòria democràtica.
Els projectes que es presentin hauran de contribuir a donar a conèixer el passat recent amb criteris científics i objectius i estimular la comprensió del present.
A més, s'hauran d'emmarcar dins de 5 àmbits: actuacions commemoratives i homenatges, actuacions de difusió i formació, projectes de recerca inèdits, projectes de catalogació, inventari i digitalització de fonts documentals o projectes d'intervenció en espais de memòria.